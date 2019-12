Смертельная давка: злоумышленники, отстреливаясь от полиции, посеяли панику на дискотеке в Бразилии

В Бразилии девять человек погибли, семеро получили травмы в результате давки на дискотеке в городе Сан-Паулу.

Об этом сообщает Globo.

"Девять человек - одна женщина и восемь мужчин - были затоптаны насмерть во время давки на дискотеке в районе Параиполис, в южной части Сан-Паулу, утром в воскресенье", - говорится в сообщении.

#Brazil: At least nine people were trampled to death following military police action at a funk ball in #SaoPaulo.

Via @andrecaramante pic.twitter.com/c9ULGDNmM5

— ubique (@PersonalEscrito) December 1, 2019