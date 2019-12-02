Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО
Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО
В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля

В Канаде из-за гололеда столкнулись десятки автомобилей

В Канаде из-за гололеда столкнулись десятки автомобилей
10:33 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости мира:В Канаде произошла масштабная авария, в которой столкнулись около сорока автомобилей.

В Канаде произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись около сорока автомобилей. Об этом сообщает CTV.

В результате ДТП один человек погиб на месте и еще 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные участники аварии на автобусах были доставлены в социальные центры, где они могут согреться.

Из-за ДТП на трассе частично перекрыли движение.

Отмечается, что причиной аварии стали плохие погодные условия, в частности, снегопад.

Напомним, в Винницкой области в понедельник вблизи г. Тульчин из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человек.

На прошлой неделе на выезде из Одессы столкнулись 17 автомобилей. Аварии произошли в трех местах трассы Одесса - Киев недалеко друг от друга. В самом масштабном ДТП участвовали 11 авто.

Перед этим под Уманью столкнулись 11 авто. Среди них были пять грузовиков, пять легковушек и один пассажирский автобус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Канада, Гололед, Снегопад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
03 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
04 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
05 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Итоги дня 1 декабря: Стрельба в Киеве и российский шантаж
Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметы
Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь