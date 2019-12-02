В Канаде из-за гололеда столкнулись десятки автомобилей

Новости мира:В Канаде произошла масштабная авария, в которой столкнулись около сорока автомобилей.

В Канаде произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись около сорока автомобилей. Об этом сообщает CTV.

В результате ДТП один человек погиб на месте и еще 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные участники аварии на автобусах были доставлены в социальные центры, где они могут согреться.

Из-за ДТП на трассе частично перекрыли движение.

Отмечается, что причиной аварии стали плохие погодные условия, в частности, снегопад.

Напомним, в Винницкой области в понедельник вблизи г. Тульчин из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человек.

На прошлой неделе на выезде из Одессы столкнулись 17 автомобилей. Аварии произошли в трех местах трассы Одесса - Киев недалеко друг от друга. В самом масштабном ДТП участвовали 11 авто.

Перед этим под Уманью столкнулись 11 авто. Среди них были пять грузовиков, пять легковушек и один пассажирский автобус.