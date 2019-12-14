Бывший президент Судана сядет в тюрьму за отмывание денег

Новости мира:Омара аль-Башыра отправили на два года в тюрьму за коррупцию и отмывание денег.

Экс-президенту Судана Омару аль-Башыру, дали два года тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. Об этом сообщает издание Sky News.

"Омар аль-Башыр, бывший президент Судана, был осужден за коррупцию и отмывание денег", - говорится в сообщении.

Ближайшие два года бывший глава Судана проведет в исправительной колонии.

Кроме этого, Международный криминальный суд обвиняет аль-Башыра в геноциде и военных преступлениях.

Как сообщалось ранее, военным Судана удалось скинуть президента Омара аль-Башыра в апреле этого года. В течении нескольких месяцев в Судане продолжались протесты против его 30-летнего авторитарного правления.

Напомним, переходное правительство Судана одобрило закон о роспуске бывшей правящей партии страны.