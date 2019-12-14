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Бывший президент Судана сядет в тюрьму за отмывание денег

Бывший президент Судана сядет в тюрьму за отмывание денег
14:23 Сегодня Телеграф

Новости мира:Омара аль-Башыра отправили на два года в тюрьму за коррупцию и отмывание денег.

Экс-президенту Судана Омару аль-Башыру, дали два года тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. Об этом сообщает издание Sky News. 

"Омар аль-Башыр, бывший президент Судана, был осужден за коррупцию и отмывание денег", - говорится в сообщении.

Ближайшие два года бывший глава Судана проведет в исправительной колонии. 

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Кроме этого, Международный криминальный суд обвиняет аль-Башыра в геноциде и военных преступлениях. 

Как сообщалось ранее, военным Судана удалось скинуть президента Омара аль-Башыра в апреле этого года. В течении нескольких месяцев в Судане продолжались протесты против его 30-летнего авторитарного правления. 

Напомним, переходное правительство Судана одобрило закон о роспуске бывшей правящей партии страны. 

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Судан, Суд, Экс-президент, Протесты в Судане, Омар аль-Башыр.
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