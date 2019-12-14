Канада откажется от продажи авто с “грязными” двигателями

Новости мира:К 2040 году все новые автомобили в Канаде должны иметь нулевой уровень вредных выбросов.

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру окружающей среды Джонатану Уилкинсон.

"Вам предстоит работать с министрами инноваций, транспорта и природных ресурсов Канады над достижением наших целей в отношении транспортных средств без вредных выбросов, которые должны составить к 2025 году 10% от всех продаж легковых автомобилей, до 2030-го - 30% и до 2040-ого - 100%", - отмечается в документе.

Уилкинсон также должен ввести запрет на вредные одноразовые пластиковые продукты и "принять меры для прекращения в Канаде загрязнения пластиком». "Это предполагает сотрудничество с провинциями и территориями с целью разработки национальных целей, стандартов и регулировок, которые обяжут компании, которые производят и продают продукцию в пластиковой упаковке, быть ответственными за его сбор и переработку", - подчеркнул глава правительства.

В октябре этого года парламент канадской провинции Новая Шотландия запретил использование на территории провинции одноразовых пластиковых пакетов. Летом такой же запрет вступил в силу в самой малой канадской провинции Остров Принца Эдварда. О намерении принять подобный шаг уже объявили власти Монреаля.

К январю 2020 полностью отказаться от пластиковых пакетов пообещала и одна из крупнейших канадских торговых сетей Sobeys, имеющей по всей стране 225 магазинов.