В Новой Зеландии полиция прекратила поиски пропавших после извержения вулкана

Новости мира:Полиция прекращает поиски тел двух человек после извержения вулкана в Новой Зеландии.

Полиция Новой Зеландии заявила во вторник, что прекращает поиски тел двух человек, пропавших без вести после извержения вулкана Уайт-Айленд / Вакаари в начале этого месяца. Об этом сообщает The New York Times.

"Поиск двух пропавших жертв извержения Вакаари / Уайт-Айленд приостановлен", - заявил комиссар полиции региона Бей-оф-Пленти Энди Макгрегор.

По его словам, семьи двух пропавших людей были проинформированы об этом решении.

"Полиция по-прежнему, готова реагировать если появится новая информация", - сказа Макгрегор.

Полиции и спасателям так и не удалось найти тела 17-летней туристки из Австралии Вайноны Лэнгфорд и 40-летнего новозеландского гида Хайдена Маршалл-Инмана. Считается, что их тела унесло в океан, который омывает необитаемый вулканический остров.

Как сообщалось, в момент извержения вулкана 9 декабря неподалеку находились 47 человек. Возраст пострадавших - от 13 до 72 лет, большинство были туристами. Среди них - 24 человека из Австралии, двое - из Китая, четверо - из Германии, один человек - из Малайзии, двое - из Великобритании, девять - из США и пять - из Новой Зеландии.

В результате извержения погибли 19 человек.

Уайт-Айленд или Вакаари - один из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров является популярным туристическим направлением. В последние годы на острове произошло несколько извержений, но тогда никто не пострадал.