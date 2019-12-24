Скачать
Вторник, 24.12.2019
Украинцам с маленькой зарплатой пообещали снизить налоги
Украинцам с маленькой зарплатой пообещали снизить налоги
Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Хэй вновь заговорил о бое Усик - Чисора
Хэй вновь заговорил о бое Усик - Чисора
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

В Новой Зеландии полиция прекратила поиски пропавших после извержения вулкана

В Новой Зеландии полиция прекратила поиски пропавших после извержения вулкана
11:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция прекращает поиски тел двух человек после извержения вулкана в Новой Зеландии.

Полиция Новой Зеландии заявила во вторник, что прекращает поиски тел двух человек, пропавших без вести после извержения вулкана Уайт-Айленд / Вакаари в начале этого месяца. Об этом сообщает The New York Times.

"Поиск двух пропавших жертв извержения Вакаари / Уайт-Айленд приостановлен", - заявил комиссар полиции региона Бей-оф-Пленти Энди Макгрегор.

По его словам, семьи двух пропавших людей были проинформированы об этом решении.

"Полиция по-прежнему, готова реагировать если появится новая информация", - сказа Макгрегор.

Полиции и спасателям так и не удалось найти тела 17-летней туристки из Австралии Вайноны Лэнгфорд и 40-летнего новозеландского гида Хайдена Маршалл-Инмана. Считается, что их тела унесло в океан, который омывает необитаемый вулканический остров.

Вулкан в Новой Зеландии: очевидец снял качественное видео

Как сообщалось, в момент извержения вулкана 9 декабря неподалеку находились 47 человек. Возраст пострадавших - от 13 до 72 лет, большинство были туристами. Среди них - 24 человека из Австралии, двое - из Китая, четверо - из Германии, один человек - из Малайзии, двое - из Великобритании, девять - из США и пять - из Новой Зеландии.

В результате извержения погибли 19 человек.

Уайт-Айленд или Вакаари - один из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров является популярным туристическим направлением. В последние годы на острове произошло несколько извержений, но тогда никто не пострадал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новая Зеландия, Жертвы, Спасатели, Извержение вулкана, Вулкан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
02 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
03 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
04 Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД получил подпись Зеленского
05 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
25 декабря или 7 января: в ПЦУ объяснили, почему нельзя сейчас переносить Рождество
ПЦУ назвала риски поспешного переноса Рождества
Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Сотни машин: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Боевики на Донбассе семь раз нарушили &quot;тишину&quot;, потерь нет
Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину", потерь нет
Веселого Рождества!: герцоги Сассекские очаровали поклонников рождественской открыткой
Веселого Рождества!: герцоги Сассекские очаровали поклонников рождественской открыткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь