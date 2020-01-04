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В Австралии для борьбы с пожарами призвали военных

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В Австралии для борьбы с пожарами призвали военных
11:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство страны привлечет около трех тысяч военнослужащих резерва для борьбы со стихийным бедствием.

Впервые в истории Австралии несколько тысяч военнослужащих запаса будут привлечены к борьбе с масштабными пожарами, бушующими в нескольких штатах страны.

Об этом информирует DW.

"До 3000 военнослужащих запаса будут призваны к участию в тушении масштабных лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, и оказании помощи пострадавшим от них. Об этом сообщил в субботу, 4 января, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон", - говорится в публикации.

Отмечается, что, по данным австралийских СМИ, это первый подобный случай в истории страны.

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Для оказания помощи в борьбе с пожарами в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия созданы три рабочие группы. В их задачи, в частности, входит обеспечение нуждающихся продовольствием, помощь в эвакуации, а также выявление потенциальных очагов возгорания.

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Как сообщалось, в австралийских штатах Южная Австралия и Новый Южный Уэльс зафиксировано более сотни лесных пожаров. В огне погибли уже по меньшей мере 20 человек.

Посольство Украины в Австралии предупредило наших соотечественников о том, что власти этой страны рекомендуют воздержаться от поездок в определенные местности в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в связи с повышенной опасностью.

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Пожары, Австралия, Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Пожары в Австралии.
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