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Главы МИД Канады и Ирака провели встречу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Главы МИД Канады и Ирака провели встречу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада обещает продолжать всестороннюю поддержку правительства Ирака.

Канада готова и в дальнейшем оказывать Ираку всестороннюю помощь для стабилизации ситуации в стране.

Об этом шла речь во время разговора между министрами иностранных дел Канады и Ирака Франсуа-Филиппом Шампанем и Мухаммедом Али аль-Хакимом, сообщили в канадском МИД.

"Канада активно вовлечена в гуманитарные, военные и дипломатические усилия по поддержке Ирака. Министр Шампань пообещал продолжать сотрудничество с правительством Ирака с целью достижения мира, стабильности и процветания, которых заслуживают иракцы", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Министр Шампань также "подтвердил приверженность Канады стабильному и объединенному Ираку, а также обеспечению длительной победы над ИГИЛ". "Оба министра согласились с важностью уменьшения напряжения, поскольку мир и стабильность являются ключевыми для продолжения политических и экономических реформ в Ираке", - подчеркнули в МИД.

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Как известно, парламент Ирака в воскресенье проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.

Как сообщалось, командующий элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе назвал убийство командира элитного иранского спецподразделения "Эль-Кудс" генерала Касема Сулеймани "актом международного терроризма со стороны США".

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Иран, Ирак, Канада, Франсуа-Филипп Шампань, Мухаммед Али аль-Хаким.
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