Авиакатастрофа в Иране: Канада намерена обеспечить всестороннее расследование

Новости мира:Канада обеспечит полноценное расследование катастрофы в Иране.

Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин падения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", - сказал Трюдо.

Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства. "Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.

Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе. "От имени правительства Канады мы с женой выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родственников, друзей и близких в этой трагедии", - отметил он.

Как сообщалось, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них - 11 украинцев: двое пассажиров и девять членов экипажа.

Также, по данным МИД, среди погибших - 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также трое граждан из ФРГ и трое - Великобритании.