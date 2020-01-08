Скачать
Среда, 08.01.2020
Украинские международные резервы достигли семилетнего максимума
Украинские международные резервы достигли семилетнего максимума
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все самое главное
ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте
ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте
BAFTA-2020: британскую кинопремию обвинили в расизме
BAFTA-2020: британскую кинопремию обвинили в расизме

Авиакатастрофа в Иране: Канада намерена обеспечить всестороннее расследование

Авиакатастрофа в Иране: Канада намерена обеспечить всестороннее расследование
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада обеспечит полноценное расследование катастрофы в Иране.

Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин падения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", - сказал Трюдо.

Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства. "Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.

Помпео об авиакатастрофе в Иране: США готовы предоставить Украине всю возможную помощь

Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе. "От имени правительства Канады мы с женой выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родственников, друзей и близких в этой трагедии", - отметил он.

Как сообщалось, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Трагедия рейса PS752: президент Ирана выразил соболезнования

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них - 11 украинцев: двое пассажиров и девять членов экипажа.

Также, по данным МИД, среди погибших - 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также трое граждан из ФРГ и трое - Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, Канада, Джастин Трюдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января
05 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трагедия рейса PS752: президент Ирана выразил соболезнования
Трагедия рейса PS752: Рухани выразил соболезнования
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
&quot;Пока Иран не изменит свое поведение&quot;: Штаты расширяют санкции против Тегерана
Штаты расширяют санкции против Тегерана
Илон Маск попробовал себя в новой роли: неистовые танцы главы Tesla (Видео)
Илон Маск попробовал себя в новой роли: неистовые танцы главы Tesla (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь