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Извержение вулкана в Новой Зеландии: погиб еще один человек

Извержение вулкана в Новой Зеландии: погиб еще один человек
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли уже 18 человек.

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что в больнице в воскресенье, 12 января, скончался еще один человек.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек скончался в больнице в результате травм, полученных во время извержения вулкана на Уайт-Айленде. Смерть этого человека увеличивает официальное число умерших до 18 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на момент извержения вулкана 9 декабря неподалеку находились 47 человек. Возраст пострадавших - от 13 до 72 лет, большинство были туристами. Среди них – 24 человека из Австралии, двое - из Китая, четыре - из Германии, один человек - из Малайзии, два - из Великобритании, девять - из США и пять - из Новой Зеландии.

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Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров является популярным туристическим направлением. На протяжении последних лет там произошло несколько извержений, но никто не пострадал.

Напомним, 9 января в Мексике произошло очередное извержение вулкана Попокатепетль, выбросив столб пепла на высоту три километра.

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Новая Зеландия, Жертвы, Спасатели, Вулкан, Уайт-Айленд, Вулкан в Новой Зеландии.
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