Коронавирус уже в Австралии: Министр заявила о случае заражения

Новости мира:Как заявила министр Дженни Микакос, был зафиксирован первый случай заражения вирусом из Китая.

На территории Австралии зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом.

Об этом заявила министр здравоохранения провинции Виктория Дженни Микакос, пишет Xinhua.

"Могу сказать, что этот человек в течение прошлых двух недель до появления симптомов находился в городе Ухань", - сказала Микакос.

Сейчас больной находится в стабильном состоянии.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавируса могут быть животные.

Сейчас, по данным различных источников, зарегистрировано более 600 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, сообщается о 26 погибших. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Непале, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.