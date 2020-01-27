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В Австралии зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом

В Австралии зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом
09:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В понедельник, 27 января, в Австралии зафиксировали пятый случай заражения новым штампом коронавируса пневмонии.

У студентки Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) подтвердилось заболевание новым коронавирусом из Китая.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, девушка недавно вернулась в Сидней после путешествия в китайский город Ухань. Она стала четвертой больной коронавирусом в штате Новый Южный Уэльс.

По словам австралийских чиновников здравоохранения, у девушки не было симптомов болезни, когда она садилась на рейс. Недомогание проявилось только спустя сутки после возвращения. Больную поместили в карантин. Кроме нее, в карантине находятся трое больных мужчин, также побывавших в Китае. Еще один больной находится на карантине в Мельбурне.

В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряде стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. По последним данным, количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек, число больных в стране официально превысило 2700 человек.

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Все по теме:

Китай, Австралия, Болезнь, КНР, Вирус, Си Цзиньпин, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV, Симптомы коронавируса.
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