Масштабные наводнения на Мадагаскаре: последствия видны из космоса (Фото)

Проливные дожди на Мадагаскаре вызвали смертельные наводнения в северных частях острова.

На новом изображении, полученном со спутника НАСА Landsat 8, можно увидеть бурые реки, выходящие из берегов из-за сильного наводнения.

По сравнению с изображением того же района от 18 января 2017 года, когда метеоусловия были нормальными, новое изображение Landsat 8 показывает обширные разрушения, вызванные наводнениями.

Фото: НАСА

28 января астронавт НАСА Кристина Кох также поделилась фотографиями наводнений, снятых с Международной космической станции.

Northwest Madagascar, where the rivers run red in extreme flooding. Our thoughts are with those affected. Stay safe. pic.twitter.com/88SOOa9nQn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 28, 2020