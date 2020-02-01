Масштабные наводнения на Мадагаскаре: последствия видны из космоса (Фото)

Новости мира:В НАСА опубликовали снимок последствий разрушительного наводнения на Мадагаскаре.

Проливные дожди на Мадагаскаре вызвали смертельные наводнения в северных частях острова.

На новом изображении, полученном со спутника НАСА Landsat 8, можно увидеть бурые реки, выходящие из берегов из-за сильного наводнения.

По сравнению с изображением того же района от 18 января 2017 года, когда метеоусловия были нормальными, новое изображение Landsat 8 показывает обширные разрушения, вызванные наводнениями.

Фото: НАСА

28 января астронавт НАСА Кристина Кох также поделилась фотографиями наводнений, снятых с Международной космической станции.

Northwest Madagascar, where the rivers run red in extreme flooding. Our thoughts are with those affected. Stay safe. pic.twitter.com/88SOOa9nQn — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 28, 2020

В городе Махадзанга в январе выпало 592 миллиметра осадков, из которых 358 мм выпало всего за несколько дней с 19-25 января. Для сравнения, нормальное количество осадков в январе в этом регионе составляет всего 292 мм. Аналогичным образом в Аррахарте выпало 192 мм осадков с 19 по 25 января и 495 мм осадков за весь январь. Обычное количество осадков в Аррахарте в январе составляет всего 159 мм.

Города оказались погружены в воду, погиб скот и разрушены зернохранилища. Эвакуированы более 100 тыс. человек. Заблокированы дороги регионального значения, из-за чего наземные спасатели не в силах оказать помощь в достаточном объеме.

Из-за сообщений о наводнениях и оползнях в регионах Алаотра, Аналаманга, Боени, Бетсибока, Мангоро, Мелакки и София правительство уже объявило чрезвычайное положение и обратилось за международной помощью. Правительство также направило вертолеты и другой транспорт для помощи пострадавшим.