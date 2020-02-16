На Коста-Рике перехватили крупнейшую в истории страны партию кокаина (Фото)

В порту Лимон полиция Коста-Рики обнаружила 5000 килограммов кокаина, товар предназначался для Нидерландов.
Об этом сообщает NOS.
"Полиция Коста-Рики утверждает, что перехватила очень крупную партию наркотиков. В порту Лимон было перехвачено более 5000 килограммов кокаина, предназначенного для Нидерландов", - говорится в сообщении.
¡#PCDCR realiza el decomiso de droga más grande en la historia de Costa Rica! pic.twitter.com/L6gCe7VLLB
— Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020
Наркотики были упакованы в 202 мешка, которые находились в контейнере с декоративными цветами. Товар направлялся в Роттердам.
Полиция задержала одного из подозреваемых в транспортировке наркотиков - 46-летнего мужчину из Коста-Рики, ранее судимого.