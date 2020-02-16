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На Коста-Рике перехватили крупнейшую в истории страны партию кокаина (Фото)

На Коста-Рике перехватили крупнейшую в истории страны партию кокаина (Фото)
22:40 Вс, 16 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Полиция Коста-Рики обнаружила 5 тонн наркотических веществ в порту Лимон.

В порту Лимон полиция Коста-Рики обнаружила 5000 килограммов кокаина, товар предназначался для Нидерландов.

Об этом сообщает NOS.

"Полиция Коста-Рики утверждает, что перехватила очень крупную партию наркотиков. В порту Лимон было перехвачено более 5000 килограммов кокаина, предназначенного для Нидерландов", - говорится в сообщении.

Наркотики были упакованы в 202 мешка, которые находились в контейнере с декоративными цветами. Товар направлялся в Роттердам.

Полиция задержала одного из подозреваемых в транспортировке наркотиков - 46-летнего мужчину из Коста-Рики, ранее судимого.

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Все по теме:

Наркотики, Полиция, Нидерланды, Коста-Рика.
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