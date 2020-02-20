Нестабильные недра: На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 13 км от города Калбай, что на юге Филиппин.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 13 км к юго-востоку от Калбая на Филиппинах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован на глубине 201 км.
Само землетрясение произошло около 12 часов по Киеву.
В настоящее время нет информации ни о пострадавших, ни о причиненных убытках.
Как сообщалось, вчера землетрясение магнитудой 5,2 произошло в западной турецкой провинции Маниса.