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Нестабильные недра: На Филиппинах произошло землетрясение

Нестабильные недра: На Филиппинах произошло землетрясение
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:Сегодня на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 13 км от города Калбай, что на юге Филиппин.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 13 км к юго-востоку от Калбая на Филиппинах", - говорится в сообщении.

ЕС и доноры дали Албании €1,15 миллиарда на восстановление после землетрясения 

Отмечается, что эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован на глубине 201 км.

Само землетрясение произошло около 12 часов по Киеву. 

В настоящее время нет информации ни о пострадавших, ни о причиненных убытках. 

Последствия землетрясения в Албании: ЕС собрал более миллиарда евро

Как сообщалось, вчера землетрясение магнитудой 5,2 произошло в западной турецкой провинции Маниса.

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Все по теме:

Землетрясение, Филиппины, Стихийное бедствие.
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