Нестабильные недра: На Филиппинах произошло землетрясение

Новости мира:Сегодня на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 13 км от города Калбай, что на юге Филиппин.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 13 км к юго-востоку от Калбая на Филиппинах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован на глубине 201 км.

Само землетрясение произошло около 12 часов по Киеву.

В настоящее время нет информации ни о пострадавших, ни о причиненных убытках.

Как сообщалось, вчера землетрясение магнитудой 5,2 произошло в западной турецкой провинции Маниса.