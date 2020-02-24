Протесты коренных народов в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)

Новости мира:Канадская полиция разогнала протестующих, блокировавших железную дорогу.

Канадские работники правоохранительных органов разогнали протест коренных народов, блокировавших железнодорожное сообщение вблизи города Бельвилль в провинции Онтарио.

Полицейская операция началась около 8 утра по местному времени, сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что в операции участвовало несколько десятков работников правоохранительных органов, которые выполняли судебное решение, вынесенное более двух недель тому назад. Несколько протестующих, которые отказались добровольно выполнить требования работников правоохранительных органов, были задержаны.

WATCH: Police move in on rail blockade near Belleville, Ont. https://t.co/hbqpqiEX7h pic.twitter.com/HxP16CmXHT — Michel Boyer (@BoyerMichel) February 24, 2020

Как сообщалось ранее, железнодорожному сообщению еще с начала февраля препятствовали члены народности Тиендинага-Могавк, которые своими действиями пытались поддержать коренную нацию Ветсуветен в провинции Британская Колумбия, которая выступает против строительства трубопровода на своей территории.

Протестующие в Бельвилле требовали у канадской полиции покинуть территорию Ветсуветен. Протест Могавков привел к приостановлению пассажирского железнодорожного сообщения на несколько дней и значительному ухудшению движения транспортных поездов по территории Канады. Это спровоцировало большие очереди в канадских портах и дефицит некоторых товаров. Федеральное правительство несколько недель пыталось договориться с протестующими, однако они постоянно отказывались от предлагаемых встреч с министрами.

Добавим, что компании-владелицы железной дороги в Бельвилле удалось получить судебное решение, которое требует возобновить движение поездов, еще 7 февраля, однако до сих пор оно не исполнялось.