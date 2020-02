Протесты коренных народов в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)

Канадские работники правоохранительных органов разогнали протест коренных народов, блокировавших железнодорожное сообщение вблизи города Бельвилль в провинции Онтарио.

Полицейская операция началась около 8 утра по местному времени, сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что в операции участвовало несколько десятков работников правоохранительных органов, которые выполняли судебное решение, вынесенное более двух недель тому назад. Несколько протестующих, которые отказались добровольно выполнить требования работников правоохранительных органов, были задержаны.

WATCH: Police move in on rail blockade near Belleville, Ont. https://t.co/hbqpqiEX7h pic.twitter.com/HxP16CmXHT

— Michel Boyer (@BoyerMichel) February 24, 2020