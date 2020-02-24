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Протесты коренных народов в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)

Протесты коренных народов в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)
21:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Канадская полиция разогнала протестующих, блокировавших железную дорогу.

Канадские работники правоохранительных органов разогнали протест коренных народов, блокировавших железнодорожное сообщение вблизи города Бельвилль в провинции Онтарио.

Полицейская операция началась около 8 утра по местному времени, сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что в операции участвовало несколько десятков работников правоохранительных органов, которые выполняли судебное решение, вынесенное более двух недель тому назад. Несколько протестующих, которые отказались добровольно выполнить требования работников правоохранительных органов, были задержаны.

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Как сообщалось ранее, железнодорожному сообщению еще с начала февраля препятствовали члены народности Тиендинага-Могавк, которые своими действиями пытались поддержать коренную нацию Ветсуветен в провинции Британская Колумбия, которая выступает против строительства трубопровода на своей территории.

Протестующие в Бельвилле требовали у канадской полиции покинуть территорию Ветсуветен. Протест Могавков привел к приостановлению пассажирского железнодорожного сообщения на несколько дней и значительному ухудшению движения транспортных поездов по территории Канады. Это спровоцировало большие очереди в канадских портах и дефицит некоторых товаров. Федеральное правительство несколько недель пыталось договориться с протестующими, однако они постоянно отказывались от предлагаемых встреч с министрами.

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Добавим, что компании-владелицы железной дороги в Бельвилле удалось получить судебное решение, которое требует возобновить движение поездов, еще 7 февраля, однако до сих пор оно не исполнялось.

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Канада, Протесты, Онтарио, Бельвилль.
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