Из тюрем в Иране временно освобождают десятки тысяч заключенных

Новости мира:Под временное освобождение распространяется на преступников, чьи сроки заключения не превышают пяти лет.

Иран временно освобождает более 54 тысяч заключенных, чтобы противостоять распространению коронавируса COVID-19 в переполненных тюрьмах. Об этом сообщает BBC.

«Власти Ирана временно выпустили более 54 тысячи заключенных, пытаясь противостоять распространению нового коронавируса в переполненных тюрьмах страны», - говорится в сообщении.

Представитель иранской судебной власти Гуламхоссейн Эсмаили заявил, что у узников, выпущенных на свободу, тестирование не выявило коронавируса.

Уточняется, что под временное освобождение распространяется на преступников, чьи сроки заключения не превышают пяти лет.

По последним данным министерства здравоохранения Ирана, в результате заражения коронавирусом COVID-19 в стране скончались 77 человек. Это худший в мире показатель после Китая - эпицентра вспышки заболевания.

Как сообщалось, в мире подтверждено 90 тыс. 937 случаев заражения коронавирусом, 3117 человек умерли. В то же время 48 тыс. 17 пациентов выздоровели после заболевания. В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 - в Черновцах.