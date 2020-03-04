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Из тюрем в Иране временно освобождают десятки тысяч заключенных

Из тюрем в Иране временно освобождают десятки тысяч заключенных
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Под временное освобождение распространяется на преступников, чьи сроки заключения не превышают пяти лет.

Иран временно освобождает более 54 тысяч заключенных, чтобы противостоять распространению коронавируса COVID-19 в переполненных тюрьмах. Об этом сообщает BBC.

«Власти Ирана временно выпустили более 54 тысячи заключенных, пытаясь противостоять распространению нового коронавируса в переполненных тюрьмах страны», - говорится в сообщении.

Представитель иранской судебной власти Гуламхоссейн Эсмаили заявил, что у узников, выпущенных на свободу, тестирование не выявило коронавируса.

Уточняется, что под временное освобождение распространяется на преступников, чьи сроки заключения не превышают пяти лет.

По последним данным министерства здравоохранения Ирана, в результате заражения коронавирусом COVID-19 в стране скончались 77 человек. Это худший в мире показатель после Китая - эпицентра вспышки заболевания.

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Как сообщалось, в мире подтверждено 90 тыс. 937 случаев заражения коронавирусом, 3117 человек умерли. В то же время 48 тыс. 17 пациентов выздоровели после заболевания. В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 - в Черновцах.

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Иран, Заключенные, Тюрмы, Освобождение заключенных в Иране.
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