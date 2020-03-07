В Коста-Рике зарегистрировали первый случай заражения на коронавирус

Новости мира:Медики в Коста-Рике зафиксировали первый случай заболевание на коронавирус.

Министерство здравоохранения Коста-Рики объявило о первом случае коронавируса в стране.

Инфицирована 49-летняя женщина, которая прибыла самолетом из Нью-Йорка, где она живет с мужем.

Об этом сообщает The Tico Times.

"49-летняя туристка из США показала положительный результат на COVID-19. Ее 49-летний муж также находится под наблюдением министерства здравоохранения", - сообщают в издании.

Отмечается, что подозрение на коронавирус имеет и 59-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него диабет и развилась пневмония. Известно, что мужчина посещал Панаму.