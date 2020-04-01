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Катастрофа PS752: премьер Канады назначил специального советника

Катастрофа PS752: премьер Канады назначил специального советника
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трюдо назначил спецсоветника по вопросам авиакатастрофы МАУ.

Бывший министр общественной безопасности Канады Ральф Гуйдейл стал специальным советником премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам авиакастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом в Оттаве объявил сам Джастин Трюдо.

"Трагедия МАУ не дожна была случиться, и родственники, и близкие жертв заслуживают знать, почему и как это произошло. В то время как мы работаем над обеспечением ответственности и справедливости, на которую они заслуживают, нам также следует выработать стратегию лучшего реагирования на международные авиакатастрофы. Уверен, что Ральф Гуйдейл имеет необходимый опыт для определения лучших подходов и способов поддержки, чтобы удостовериться в надлежащей компенсации для родственников", - отметил Трюдо.

В его офисе добавили, что новоназначенный спецсоветник "изучит опыт, полученный после катастрофы рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" и других авиакатастроф, в том числе рейса 302 "Эфиопских авиалиний" и рейса 182 "Индийских авиалиний".

"Он разработает принципы, которыми будет руководствоваться Канада, реагируя на международные авиакатастрофы, и предоставит рекомендации относительно лучших практик, в том числе по средствам и механизмам, необходимым для недопущения подобных случаев", - пояснили у Трюдо.

Напомним: 

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Все по теме:

Канада, МАУ, Джастин Трюдо, PS752, Ральф Гуйдейл.
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