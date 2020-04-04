Канада предоставит продовольственную помощь населению

Канада передаст 100 млн долларов (около 75 млн USD) нескольким благотворительным организациям для обеспечения нуждающихся граждан продуктами.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
“Правительство выделит $100 миллионов, чтобы удовлетворить насущные потребности в продовольствии уязвимых граждан, в том числе представителей коренных народов и жителей северных территорий”, - отметил Трюдо.
По его словам, выделенные средства “помогут удостовериться, что организации могут закупать и доставлять продовольствие тем, кто в этом нуждается.
В офисе премьера добавили, что организации, которые получат государственное финансирование, смогут использовать его, чтобы продолжить свою важную работу в условиях карантина.
“Они будут иметь возможность использовать средства для покупки или аренды оборудования и других вещей, которые помогут удовлетворить потребности населения и преодолеть риски здоровью, которые создает Covid-19”, - пояснили в офисе Трюдо.