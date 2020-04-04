Канада предоставит продовольственную помощь населению

Новости мира:Власти Канады выделили 100 млн долларов на продовольственную помощь населению.

Канада передаст 100 млн долларов (около 75 млн USD) нескольким благотворительным организациям для обеспечения нуждающихся граждан продуктами.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Правительство выделит $100 миллионов, чтобы удовлетворить насущные потребности в продовольствии уязвимых граждан, в том числе представителей коренных народов и жителей северных территорий”, - отметил Трюдо.

По его словам, выделенные средства “помогут удостовериться, что организации могут закупать и доставлять продовольствие тем, кто в этом нуждается.

В офисе премьера добавили, что организации, которые получат государственное финансирование, смогут использовать его, чтобы продолжить свою важную работу в условиях карантина.

“Они будут иметь возможность использовать средства для покупки или аренды оборудования и других вещей, которые помогут удовлетворить потребности населения и преодолеть риски здоровью, которые создает Covid-19”, - пояснили в офисе Трюдо.