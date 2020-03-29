Коронавирус в Канаде: жена Трюдо поделилась хорошей новостью

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Софи, оправилась от коронавируса.
Об этом она сообщила в Facebook.
"Я чувствую себя намного лучше, и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и от Министерства здравоохранения", - написала Трюдо.
Что случилось:
13 марта у жены Трюдо обнаружили коронавирус, из-за чего премьер-министр Канады две недели находился на карантине вместе с женой. Трюдо отменил ряд мероприятий, запланированных на это время, и проводил брифинги и встречи в телефонном режиме или же онлайн.
"Следуя рекомендациям врачей, Софи Грегуар-Трюдо сдала анализ на COVID-19. Результаты теста пришли положительными. Также следуя совету врачей, она пока будет оставаться в изоляции. Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры безопасности, а ее симптомы остаются легкими", - рассказали тогда в офисе Трюдо.
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