Коронавирус в Канаде: жена Трюдо поделилась хорошей новостью

Новости мира:Софи Трюдо рассказала о состоянии своего здоровья.

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Софи, оправилась от коронавируса.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Я чувствую себя намного лучше, и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и от Министерства здравоохранения", - написала Трюдо.

Что случилось:

13 марта у жены Трюдо обнаружили коронавирус, из-за чего премьер-министр Канады две недели находился на карантине вместе с женой. Трюдо отменил ряд мероприятий, запланированных на это время, и проводил брифинги и встречи в телефонном режиме или же онлайн.

"Следуя рекомендациям врачей, Софи Грегуар-Трюдо сдала анализ на COVID-19. Результаты теста пришли положительными. Также следуя совету врачей, она пока будет оставаться в изоляции. Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры безопасности, а ее симптомы остаются легкими", - рассказали тогда в офисе Трюдо.

Напомним: