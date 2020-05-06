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Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Количество больных коронавирусом в Канаде превысила 60 тысяч

Количество больных коронавирусом в Канаде превысила 60 тысяч
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По состоянию на вечер вторника COVID-19 унес жизнь 4043 жителей Канады.

Количество погибших от нового коронавируса в Канаде превысило четыре тысячи и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные на сайте правительства Канады. Так, по состоянию на вечер вторника COVID-19 унес жизнь 4043 жителей Канады.

В то же время, инфицирование вирусом подтвердили у 62 046 человек, а тест на COVID-19 сдали 942 602 канадца, то есть более 93% людей получили отрицательный результат. Смертность сейчас составляет около 6,5%.

Более 50% (33 417 человек) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них почти 17 тысяч - в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится более четверти всех канадских случаев инфицирования COVID-19.

Хотя ежедневно в стране обнаруживают сотни новых случаев инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась. На этой неделе в нескольких провинциях уже были введены первые ослабления карантина.

Сейчас системе здравоохранения Канады в основном удается овладевать наплыв больных, однако власть подготовила и альтернативные помещения для размещения пациентов, для которых не будет хватать коек в госпиталях. Острая проблема существует только в домах для пожилых людей, где фиксируется высокая смертность.

Отметим, что в соседних с Канадой США, которые сейчас являются эпицентром мировой пандемии COVID-19, уже обнаружили более 1.2 миллиона больных и зарегистрировали почти 72 тысячи смертей от нового коронавирус. Чтобы уберечь себя от завоза болезни из-за рубежа, Канада еще в марте закрыла свои границы для большинства путешественников.

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Все по теме:

Канада, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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