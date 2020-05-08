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ВОЗ: за год от COVID-19 могут погибнуть до 190 тысяч африканцев

ВОЗ: за год от COVID-19 могут погибнуть до 190 тысяч африканцев
14:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Африке за первый год могут погибнуть около 190 000 человек.

В первый год пандемии коронавируса в Африке могут погибнуть до 190 000 человек.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает ВВС.

"В первый год пандемии коронавируса могут погибнуть до 190 000 человек в Африке", - утверждают в организации.

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Новое исследование организации также предсказывает длительную вспышку в Африке в течение нескольких лет.

"COVID-19 может стать неотъемлемой частью нашей жизни в течение следующих нескольких лет, если многие правительства в регионе не предпримут упреждающий подход", - отметила директриса Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти.

Эксперты ВОЗ утверждают, что Африку от других регионов отличает "более разветвленная и более медленная схема передачи" вируса.

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По состоянию на утро 8 мая в мире зафиксировано 3 917 564 случая коронавируса, в частности 270 720 человек погибли и 1 344 120 выздоровели.

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Жертвы, Африка, Коронавирус.
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