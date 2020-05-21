Пандемия: в Канаде от COVID-19 умерли более 6 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Канаде зафиксировали уже более 6 000 случаев смертей.

Число умерших от нового коронавируса в Канаде превысило 6 тыс. и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные на сайте правительства Канады.

По состоянию на четверг, 2й мая, COVID-19 унес жизни 6062 жителей Канады.

Инфицирования вирусом подтвердили в 80 544 человек, а тест на COVID-19 сдали 1 369 734 канадцев, то есть более 94% людей получили отрицательный результат. Смертность сейчас составляет около 7,5%.

Более 50% (44 775 человек) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них более 22 тыс. в Монреале - крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится более четверти всех канадских случаев инфицирования COVID-19. В городе от коронавируса умерли 2367 человек, то есть около 40% от всех летальных случаев Канады.

Хотя каждый день в стране обнаруживают сотни новых случаев инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась. В последние недели большинство провинций постепенно ослабляют ограничительные меры.

В соседних с Канадой США, которые сейчас является эпицентром мировой пандемии COVID-19, уже обнаружили более 1,58 млн больных и зарегистрировали более 93 тыс. смертей. Чтобы уберечься от завоза болезни из-за рубежа, Канада еще в марте закрыла границы для большинства путешественников.