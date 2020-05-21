Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посол: домой из Франции возвращаются еще 170 украинцев
Посол: домой из Франции возвращаются еще 170 украинцев
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления

Пандемия: в Канаде от COVID-19 умерли более 6 тыс человек

Пандемия: в Канаде от COVID-19 умерли более 6 тыс человек
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Канаде зафиксировали уже более 6 000 случаев смертей.

Число умерших от нового коронавируса в Канаде превысило 6 тыс. и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные на сайте правительства Канады.

По состоянию на четверг, 2й мая, COVID-19 унес жизни 6062 жителей Канады.

Премьер-министр Канады выступил в защиту ВОЗ

Инфицирования вирусом подтвердили в 80 544 человек, а тест на COVID-19 сдали 1 369 734 канадцев, то есть более 94% людей получили отрицательный результат. Смертность сейчас составляет около 7,5%.

Более 50% (44 775 человек) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них более 22 тыс. в Монреале - крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится более четверти всех канадских случаев инфицирования COVID-19. В городе от коронавируса умерли 2367 человек, то есть около 40% от всех летальных случаев Канады.

Хотя каждый день в стране обнаруживают сотни новых случаев инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась. В последние недели большинство провинций постепенно ослабляют ограничительные меры.

Курц: Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемобстановкой

В соседних с Канадой США, которые сейчас является эпицентром мировой пандемии COVID-19, уже обнаружили более 1,58 млн больных и зарегистрировали более 93 тыс. смертей. Чтобы уберечься от завоза болезни из-за рубежа, Канада еще в марте закрыла границы для большинства путешественников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Новолуние 22 мая 2020: как привлечь деньги
04 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
05 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Не стоит расслаблятся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Не расслабляемся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь