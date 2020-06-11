Египет определился с датой открытия границ для туристов

Власти Египта решили возобновить работу туристической отрасли, частично возобновив с 1 июля международное авиасообщение в курортные города.

Египет 1 июля возобновляет международное авиасообщение и открывает границы для иностранных туристов. Курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявлены "чистой зоной", то есть свободной от COVID-19 и безопасной для людей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour в четверг, власти Египта объявили о стимулирующих мерах по возобновлению въездного туризма. Власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку гостиниц до 75%.

При этом туристам не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности, а в случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом уведомить администрацию отеля.

В случае заболевания короновирусной инфекцией во время отдыха в Египте туристу будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в Египте фонда по борьбе с COVID-19.

Кроме того, в аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета.

В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата (примерно через 4 часа).

Власти страны также сообщили об ослаблении некоторых карантинных мер: в течение нескольких следующих недель планируется сокращение комендантского часа, магазины будут работать дольше на 1 час.

В соответствии с распоряжением Министерства туризма Египта, отели Шарм-эль-Шейха и Хургады возобновили работу 15 мая. На первом этапе загрузка гостиниц сохранялась на уровне 25%, к началу июня она выросла до 50%.