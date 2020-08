Деревня в Нигерии подверглась нападению: не менее восьми боевиков ликвидированы

По сообщению представителя местной полиции, в четверг группа из более чем 40 неопознанных боевиков атаковала местную деревню.

Группа сил безопасности, прибывшая на место происшествия, попала в засаду. Один из боевиков погиб сразу под перекрестным огнем, еще несколько получили ранения.

В пятницу, после проведения поисковых работ, возле соседней деревни было обнаружено еще семь тел боевиков с огнестрельными ранениями.

В ходе нападения вооруженные злоумышленники убили двух местных жителей и угнали стадо из 30 коров, большинство из которых позже вернули.

Gallant troops of the Nigerian Army have neutralized armed bandits who infiltrated Dogon Ruwa, Ungwar Bera and Zamfarawan villages in Dutsinma Local Government Area of Katsina State on 6 August 2020. Many rustled cattle were also recovered. Details later. pic.twitter.com/X6RPVMc5f7

— Nigerian Army (@HQNigerianArmy) August 7, 2020