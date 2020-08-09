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Деревня в Нигерии подверглась нападению: не менее восьми боевиков ликвидированы

Деревня в Нигерии подверглась нападению: не менее восьми боевиков ликвидированы
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В ходе боевой операции в штате Кацина, что на северо-западе Нигерии, ликвидировано по меньшей мере восьмерых боевиков. Об этом сообщает Синьхуа.

По сообщению представителя местной полиции, в четверг группа из более чем 40 неопознанных боевиков атаковала местную деревню. 

Группа сил безопасности, прибывшая на место происшествия, попала в засаду. Один из боевиков погиб сразу под перекрестным огнем, еще несколько получили ранения. 

В пятницу, после проведения поисковых работ, возле соседней деревни было обнаружено еще семь тел боевиков с огнестрельными ранениями. 

В ходе нападения вооруженные злоумышленники убили двух местных жителей и угнали стадо из 30 коров, большинство из которых позже вернули. 

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В северной Нигерии за последние месяцы произошла серия обстрелов, в результате которых погибли солдаты и мирные жители. Силы безопасности проводят в этой части страны ряд военных операций по зачистке незаконных вооруженных формирований.

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Нигерия, Нападение, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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