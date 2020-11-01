Помог локдаун? В Австралии впервые за несколько месяцев не зафиксировали ни одного случая COVID-19

Впервые за почти пять месяцев в Австралии не зафиксировано ни единого случая инфицирования коронавирусом. В то же время в штате Виктория, который стал эпицентром второй волны эпидемии в стране, не фиксируют новых случаев уже второй день подряд.

Как пишет BBC, этому предшествовал 112-дневный жесткий карантин.

Дополнительные ограничения могут ослабить в следующие несколько дней.

С начала пандемии в стране было обнаружено около 27,5 тысяч случаев инфицирования и около 900 смертей от COVID-19.

Австралия применила стратегию локдаунов (жестких карантинов) и предварительного тестирования для обнаружения и контроля распространения вируса.

В штате Виктория был введен один из самых жестких карантинов в мире, а также был введен комендантский час.

Штат начал "открываться" лишь в конце октября. Люди смогли свободно покинуть дома, начали открываться магазины розничной торговли, рестораны, кафе и бары. Жителям штата также разрешили собираться группами до 10 человек.

А вот в Европе дела обстоят не так оптимистически. Ряд стран 31 октября объявили о возвращении локдауна, среди них Германия, Франция и Австрия.

Что касается Украины, то в нашей стране лишь за сутки коронавирус убил 110 человек.