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Помог локдаун? В Австралии впервые за несколько месяцев не зафиксировали ни одного случая COVID-19

Помог локдаун? В Австралии впервые за несколько месяцев не зафиксировали ни одного случая COVID-19
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф

Впервые за почти пять месяцев в Австралии не зафиксировано ни единого случая инфицирования коронавирусом. В то же время в штате Виктория, который стал эпицентром второй волны эпидемии в стране, не фиксируют новых случаев уже второй день подряд. 

Как пишет BBC, этому предшествовал 112-дневный жесткий карантин. 

Дополнительные ограничения могут ослабить в следующие несколько дней. 

С начала пандемии в стране было обнаружено около 27,5 тысяч случаев инфицирования и около 900 смертей от COVID-19. 

Австралия применила стратегию локдаунов (жестких карантинов) и предварительного тестирования для обнаружения и контроля распространения вируса.

В штате Виктория был введен один из самых жестких карантинов в мире, а также был введен комендантский час.

Штат начал "открываться" лишь в конце октября. Люди смогли свободно покинуть дома, начали открываться магазины розничной торговли, рестораны, кафе и бары. Жителям штата также разрешили собираться группами до 10 человек.  

А вот в Европе дела обстоят не так оптимистически. Ряд стран 31 октября объявили о возвращении локдауна, среди них Германия, Франция и Австрия. 

Что касается Украины, то в нашей стране лишь за сутки коронавирус убил 110 человек

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Австралия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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