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Людей разгоняют силой: из-за праздников в Австралии ждут третью волну коронавируса

Людей разгоняют силой: из-за праздников в Австралии ждут третью волну коронавируса
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф

Правительство Австралии боится, что рождественские праздники могут вызвать новую волну коронавируса COVID-19.

На данный момент в стране всего пару десятков случаев за сутки, но в первых двух волнах погибло более 900 человек, поэтому властям приходится идти на крайние меры. 

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклиан обратилась с просьбой к жителям штата с просьбой не посещать торговые центры и пляжи в День подарков, поскольку штат продолжает бороться со вспышкой Covid-19 на северных пляжах.

Но не все послушались премьера. 

На пляже Бронте в Сиднее устроили рождественскую вечеринку. Не было видно никакого социального дистанцирования, толпа развлекалась. 

Чтобы разогнать огромную толпу посетителей рождественской вечеринки были привлечены силовики.

Береджиклиан считает это "огромной причиной для беспокойства".

"Достаточно одного или двух человек в толпе такого размера, чтобы потенциально распространить ее среди сотен людей", - отмечает премьер.

Ритейлеры сообщили о значительном падении числа покупателей на распродажах в Сиднее в субботу после обращения правительства. Но число людей все же было больше допустимой нормы.

Напомним, что в Австралии  в числе первых нашли новую мутацию коронавируса COVID-19.

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Все по теме:

Австралия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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