Людей разгоняют силой: из-за праздников в Австралии ждут третью волну коронавируса

Правительство Австралии боится, что рождественские праздники могут вызвать новую волну коронавируса COVID-19.

На данный момент в стране всего пару десятков случаев за сутки, но в первых двух волнах погибло более 900 человек, поэтому властям приходится идти на крайние меры.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклиан обратилась с просьбой к жителям штата с просьбой не посещать торговые центры и пляжи в День подарков, поскольку штат продолжает бороться со вспышкой Covid-19 на северных пляжах.

Но не все послушались премьера.

На пляже Бронте в Сиднее устроили рождественскую вечеринку. Не было видно никакого социального дистанцирования, толпа развлекалась.

Bronte beach parties... not so much social distancing going on... pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

Чтобы разогнать огромную толпу посетителей рождественской вечеринки были привлечены силовики.

Береджиклиан считает это "огромной причиной для беспокойства".

"Достаточно одного или двух человек в толпе такого размера, чтобы потенциально распространить ее среди сотен людей", - отмечает премьер.

Ритейлеры сообщили о значительном падении числа покупателей на распродажах в Сиднее в субботу после обращения правительства. Но число людей все же было больше допустимой нормы.

Напомним, что в Австралии в числе первых нашли новую мутацию коронавируса COVID-19.