Скачать
Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Медведчук остается без коалиции, а "слугам" важно не упасть на дно: о чем говорят последние рейтинги партий
Медведчук остается без коалиции, а "слугам" важно не упасть на дно: о чем говорят последние рейтинги партий
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Трифонов день: народные приметы и запреты
Трифонов день: народные приметы и запреты
Кровавый уик-энд в Нью-Йорке: на людей нападают с ножом, есть погибшие и раненые
Кровавый уик-энд в Нью-Йорке: на людей нападают с ножом, есть погибшие и раненые

В Новой Зеландии особенные чайки остановили масштабную стройку и "взяли под контроль" местный бизнес

В Новой Зеландии особенные чайки остановили масштабную стройку и "взяли под контроль" местный бизнес
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф

В городе Крайстчерч (Новая Зеландия) колония черноклювых чаек поселилась в разрушенном землетрясением здании, чем остановила строительство нового католического собора, для которого это место было предназначено в прошлом году, и мешает владельцам местного бизнеса.

Как пишет "The Guardian", когда черноклювые чайки начали гнездиться в недрах разрушенного землетрясением здания в центре Крайстчерча, это было провозглашено знаком возрождения города после катастрофы 2011 года. Однако необычный выбор места для гнездования колонии сдерживает строительство нового католического собора, для которого это место было предназначено в прошлом году, и разочаровывает владельцев местного бизнеса.

Черноклювые чайки в Крайстчерче1_фото The Guardian

Все дело в том, пишет издание, что черноклювые чайки (Chroicocephalus bulleri, чайки Буллера) обитают только в Новой Зеландии и являются видом, находящимся под угрозой исчезновения, а значит, их гнездовья защищены на законодательном уровне. В соответствии с новозеландским Законом о защите дикой природы, когда птицы начинают гнездиться, их запрещено тревожить до конца сезона гнездования. Наказания могут доходить до тюремного заключения или штрафа до $100 тысяч.

Этот вид чаек в основном размножается в руслах рек Кентербери и Саутленд и на их популяцию влияют хищники, потеря среды обитания и влияние человека, но колония, поселившаяся в Крайстчерче на Арма-стрит процветает в своей новой городской среде, поскольку приближается к концу своего второго успешного сезона размножения.

Рейнджер Департамента охраны окружающей среды (DoC) Ванесса Мандер рассказала, что у колонии приближается к концу второй успешный сезон размножения и вскоре птенцы должны будут покинуть развалины.

Владелец расположенного на соседней с гнездовьем улице кафе "Belle" Бинк Боулер заявил, что очень ждет скорого отлета чаек, поскольку птицы сильно мешали его бизнесу. По его словам, чайки изводили посетителей, отгоняли их от заведения и загрязняли его здание.

Боулер рассказал, что клиенты предлагали ему отпугнуть их водяными пистолетами, но он пока сопротивлялся: "Когда я говорю туристам (что они защищены – ред.), они просто ошеломлены.

По словам рейнджера DoC, после того, как колония переместится, уполномоченные органы будут работать над тем, чтобы предотвратить ее возвращение, поскольку ей будет лучше размножаться в других, более привычных для птиц местах.

Черноклювые чайки в Крайстчерче2_фото The Guardian

"Это не идеальное место по множеству причин ... Мы действительно предпочли бы, чтобы они переехали в эти более естественные системы, которые действительно предназначены для таких видов, как они".

Как сообщалось, в начале февраля в Черниговской области тигр загрыз мужчину.

А в Волынской области в ноябре 2020 года очевидцы засняли кабана, путешествовавшего по реке на плоту.

В октябре прошлого года выбежавший на дорогу лось убил пассажира машины под Киевом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 186

Все по теме:

Новая Зеландия, Собор, Чайки, Крайстчерч, гнездовье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского, - журналист
02 В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
03 На Киевщине поймали банду таксистов-клофелинщиков: от их деятельности мог погибнуть киевлянин (фото)
04 Известная украинская модель-блогерша увеличила грудь: фото до и после
05 "Утопил" машину в мороз: Нефьодов показал фото экстремального отдыха в Карпатах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ермак признал, что доверие и рейтинг Зеленского падают и назвал причин
Ермак признал, что доверие и рейтинг Зеленского падают и назвал причин
Мороз и снегопады: какой будет погода в Украине на День влюбленных
Мороз и снегопады: какой будет погода в Украине на День влюбленных
&quot;Донбасс мы не бросим&quot;: Путин отличился резонансным заявлением
"Донбасс мы не бросим": Путин отличился резонансным заявлением
Внучка Ющенко рассказала, что сделала со своей внешностью в 19 лет
Внучка Ющенко рассказала, что сделала со своей внешностью в 19 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь