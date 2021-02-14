В Новой Зеландии особенные чайки остановили масштабную стройку и "взяли под контроль" местный бизнес

В городе Крайстчерч (Новая Зеландия) колония черноклювых чаек поселилась в разрушенном землетрясением здании, чем остановила строительство нового католического собора, для которого это место было предназначено в прошлом году, и мешает владельцам местного бизнеса.

Как пишет "The Guardian", когда черноклювые чайки начали гнездиться в недрах разрушенного землетрясением здания в центре Крайстчерча, это было провозглашено знаком возрождения города после катастрофы 2011 года. Однако необычный выбор места для гнездования колонии сдерживает строительство нового католического собора, для которого это место было предназначено в прошлом году, и разочаровывает владельцев местного бизнеса.

Все дело в том, пишет издание, что черноклювые чайки (Chroicocephalus bulleri, чайки Буллера) обитают только в Новой Зеландии и являются видом, находящимся под угрозой исчезновения, а значит, их гнездовья защищены на законодательном уровне. В соответствии с новозеландским Законом о защите дикой природы, когда птицы начинают гнездиться, их запрещено тревожить до конца сезона гнездования. Наказания могут доходить до тюремного заключения или штрафа до $100 тысяч.

Этот вид чаек в основном размножается в руслах рек Кентербери и Саутленд и на их популяцию влияют хищники, потеря среды обитания и влияние человека, но колония, поселившаяся в Крайстчерче на Арма-стрит процветает в своей новой городской среде, поскольку приближается к концу своего второго успешного сезона размножения.

Рейнджер Департамента охраны окружающей среды (DoC) Ванесса Мандер рассказала, что у колонии приближается к концу второй успешный сезон размножения и вскоре птенцы должны будут покинуть развалины.

Владелец расположенного на соседней с гнездовьем улице кафе "Belle" Бинк Боулер заявил, что очень ждет скорого отлета чаек, поскольку птицы сильно мешали его бизнесу. По его словам, чайки изводили посетителей, отгоняли их от заведения и загрязняли его здание.

Боулер рассказал, что клиенты предлагали ему отпугнуть их водяными пистолетами, но он пока сопротивлялся: "Когда я говорю туристам (что они защищены – ред.), они просто ошеломлены.

По словам рейнджера DoC, после того, как колония переместится, уполномоченные органы будут работать над тем, чтобы предотвратить ее возвращение, поскольку ей будет лучше размножаться в других, более привычных для птиц местах.

"Это не идеальное место по множеству причин ... Мы действительно предпочли бы, чтобы они переехали в эти более естественные системы, которые действительно предназначены для таких видов, как они".

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