В Австралии метеор вспыхнул на скорости несколько километров в секунду: явление сняли на фото и видео

Жители австралийского Мельбурна 14 февраля, около 22:40 (15 февраля, 5:40 по Киеву) смогли наблюдать яркую вспышку от метеора.

Об этом пишет 9news.

Физик Мельбурнского королевского технологического института Гейл Айлс сказала, что космическое тело двигалось со скоростью в "несколько километров в секунду"

Астрономическое общество также заявило, что это, скорее всего, кусок камня, который вращался вокруг Солнца миллионы лет и случайно оказался унесенным в атмосферу Земли. После попадания в атмосферу, его уничтожило за две-три секунды.

На фоне этого, в сети начали появляться видео, на которых хорошо заметен момент взрыва.

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года в китайском округе Нангцянь упал метеорит, в результате чего все вокруг озарило, будто дневным светом.