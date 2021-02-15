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В Австралии метеор вспыхнул на скорости несколько километров в секунду: явление сняли на фото и видео

В Австралии метеор вспыхнул на скорости несколько километров в секунду: явление сняли на фото и видео
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Жители австралийского Мельбурна 14 февраля, около 22:40 (15 февраля, 5:40 по Киеву) смогли наблюдать яркую вспышку от метеора. 

Об этом пишет 9news

Физик Мельбурнского королевского технологического института Гейл Айлс сказала, что космическое тело двигалось со скоростью в "несколько километров в секунду"

Астрономическое общество также заявило, что это, скорее всего, кусок камня, который вращался вокруг Солнца миллионы лет и случайно оказался унесенным в атмосферу Земли. После попадания в атмосферу, его уничтожило за две-три секунды. 

На фоне этого, в сети начали появляться видео, на которых хорошо заметен момент взрыва. 

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года в китайском округе Нангцянь упал метеорит, в результате чего все вокруг озарило, будто дневным светом.

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Австралия, Метеор.
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