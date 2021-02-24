В мире стартовала программа Covax: по ней вакцины против COVID-19 завезут и в Украину

В среду, 24 февраля, в столицу Ганы Аккру в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обмену вакцинами Covax прибыло 600 тыс. доз вакцины против коронавируса Covid-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом со ссылкой на совместное заявление ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщает BBC.

"Прибытие вакцин против Covid-19 в Гану имеет решающее значение для прекращения пандемии", - говорится в заявлении.

С начала пандемии в этой западноафриканской стране зарегистрировано более 80 700 случаев коронавируса и 580 смертей. Считается, что эти цифры не соответствуют фактическим потерям из-за низкого уровня тестирования.

ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что эта партия представляет собой часть "первой волны вакцин против Covid, направляемых в несколько стран с низким и средним уровнем доходов".

Схема Covax была создана ВОЗ и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), чтобы попытаться не допустить, чтобы более бедные страны оказались в конце очереди получения вакцины от коронавируса Covid-19.

Программа разработана таким образом, чтобы более богатые страны, покупающие вакцины, соглашались предоставить доступ к финансированию и для более бедных стран.

Covax планирует доставить около двух миллиардов доз вакцины против Covid-19 по всему миру к концу года. В частности, механизм хочет гарантировать, что 92 наиболее бедные страны получат доступ к вакцинам одновременно с 98 самыми богатыми странами.

На данный момент эта схема привлекла 6 миллиардов долларов США (около 167,3млрд грн), но утверждает, что для достижения цели на 2021 год ей нужно как минимум еще $2 млрд (около 55,8 млрд грн).

В совместном заявлении говорится, что отгрузка в Гану представляет собой "начало крупнейшей в истории операции по закупке и поставке вакцин".

Следует отметить, что Украина также является страной, которая претендует на получение вакцин по программе COVAX. Так, в рамках механизма Covax Украина в первом полугодии 2021 года рассчитывает получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.