По примеру Трампа: на Карибах задумали построить стену между странами

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер (Luis Abinader) объявил о планах построить заграждения на границе с Гаити, протяженностью около 380 км.

Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает BBC.

По словам президента, этот забор поможет обуздать нелегальную иммиграцию, контрабанду наркотиков и перегонку угнанных автомобилей между двумя странами.

Абинадер заявил, что работа над заграждением начнется в конце 2021 года.

"В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам нелегальной иммиграции, незаконного оборота наркотиков и передвижения украденных автомобилей", - сказал он в обращении к Конгрессу.

Стоимость проекта не разглашается.

Абинадер сказал, что барьер на некоторых "конфликтных" участках будет включать двойное ограждение вместе с датчиками движения, инфракрасными системами и камерами распознавания лиц.

Как пишет BBC, Гаити - одна из беднейших стран Западного полушария, а отношения между ней и Доминиканской республикой исторически сложные.

"По оценкам, в стране проживает около 500 тысяч гаитянских мигрантов, многие из которых находятся там нелегально. В январе правительство согласилось помочь Гаити предоставить документы, удостоверяющие личность, своим гражданам, проживающим на доминиканской территории", - говорится в заметке.

Доминиканская Республика с населением около 11 миллионов человек уже построила несколько участков заграждения вдоль границы.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в первый же день на новом посту заморозил строительство стены на границе с Мексикой, строительство которой начал и активно лоббировал его предшественник Дональд Трамп.