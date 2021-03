Голые защитники природы на велосипедах в Кейптауне ошарашили сеть (фото и видео)

13 марта в Кейптауне защитники природы устроили Naked Bike Ride (поездка на велосипеде голышом).

Об этом сообщили The South African.

World Naked Bike ride проводится раз в полгода. Это международный велопробег, в котором участники планируют, собираются и едут вместе на велосипедах.

Цель поездки - "показать более чистый, безопасный и позитивный мир". Дресс-код мероприятия можно описать четырьмя словами: "Не бойся, как посмеешь".

Это действительно зрелище. В Кейптауне одна из полос вдоль главной дороги в Грин-Пойнт "перекрыта голыми людьми на велосипедах".

Организаторы мероприятия этого года пригласили участников присоединиться к ним в 9:00 13 марта в библиотеке Коллина Эглина в Сипоинте на мероприятие в Кейптауне.

Кадры пользователей сети с места проведения акции:

guys there’s something going terribly wrong in Cape Town. pic.twitter.com/2uVUGGq13i — BLACKBARBIE (@deadbeatzee) March 13, 2021

Cyclists during the 2021 World Naked Bike Ride in Cape Town. Each year, the event takes place to raise awareness about fossil fuels and protecting planet Earth. @TimesLIVE @NakedBikeRideCT @SundayTimesZA @CapeTown @environmentza pic.twitter.com/xxq1bhqXMv — Esa Alexander (@ezaap) March 13, 2021

Astra, ganzkörperBräune und Bauchspeck wegradeln...es klingt wie das Paradies — HendrikB test& (@HendrikB_) March 12, 2021

London leg of World Naked Bike Ride planned for August – subject to coronavirus restrictions being eased; Organisers say new proposed date is in line with government’s plan for relaxing lockdown https://t.co/JhbEbvmpsi #cycling pic.twitter.com/LYZCirXr8e — road.cc (@roadcc) March 12, 2021

Byron Bay World Naked Bike Ride is on at 3pm, Sunday 14 March 2021... https://t.co/bLGVLqcwrw pic.twitter.com/HG4HS4xL9n — Byron Bay (@byronbay) March 9, 2021

Naja, mehr geht halt nicht im öffentlichen Raum — Marvin Schuth (AfD stinkt) (@marvinschuth) March 12, 2021

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что первый в истории World Naked Bike Ride состоялся еще в июне 2004 года и был детищем общественного активиста и режиссера Конрада Шмидта из Ванкувера, Канада. Шмидт поддерживал "Художников за мир" / "Художники против войны" (AFP / AAW) в прошлом году, и сообщение на мероприятии выражало протест против нефтяной зависимости.