Как выглядит заблокированный Суэцкий канал из космоса: опубликованы яркие фото

Компания Airbus Space опубликовала сделанные со спутника фотографии заблокированного Суэцкого канала, в котором . во вторник, 23 марта, сел на мель и заблокировал судоходство между Средиземным и Красными морями контейнеровоз Ever Given.

Фото из космоса, сделанные в четверг, 25 марта, опубликовано на официальной странице Airbus Space в соцсети Facebook.

"Закрытие Суэцкого канала из космоса. Созданный Airbus спутниковый снимок Pléiades с высоким разрешением, сделанный сегодня утром, показывает контейнеровоз, застрявший в канале", - говорится в приписке к фотографиям.

Как сообщалось, авария судна принесла большие проблемы всем кораблямм, совершающим плавание в тех водах. Так, по данным международной системы позиционирования суден (AIS), в районе канала на подходах к нему уже сосредоточилось как минимум 150 кораблей из разных стран. Среди них американские, оманские, саудовские и российские танкеры с нефтью. По мнению специалистов, для окончательной разблокировки канала может понадобиться целая неделя.

В связи с этим, 26 марта стало известно, что застрявшие в Египте суда решили не дожидаться разблокировки Суэцкого канала и пошли в обход.