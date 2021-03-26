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Как выглядит заблокированный Суэцкий канал из космоса: опубликованы яркие фото

Как выглядит заблокированный Суэцкий канал из космоса: опубликованы яркие фото
15:56 Сегодня Телеграф

Компания Airbus Space опубликовала сделанные со спутника фотографии заблокированного Суэцкого канала, в котором . во вторник, 23 марта, сел на мель и заблокировал судоходство между Средиземным и Красными морями контейнеровоз Ever Given.

Фото из космоса, сделанные в четверг, 25 марта, опубликовано на официальной странице Airbus Space в соцсети Facebook.

Суэцкий канал_спутник_1

"Закрытие Суэцкого канала из космоса. Созданный Airbus спутниковый снимок Pléiades с высоким разрешением, сделанный сегодня утром, показывает контейнеровоз, застрявший в канале", - говорится в приписке к фотографиям.

Суэцкий канал_спутник_2

Как сообщалось, авария судна принесла большие проблемы всем кораблямм, совершающим плавание в тех водах. Так, по данным международной системы позиционирования суден (AIS), в районе канала на подходах к нему уже сосредоточилось как минимум 150 кораблей из разных стран. Среди них американские, оманские, саудовские и российские танкеры с нефтью. По мнению специалистов, для окончательной разблокировки канала может понадобиться целая неделя.

В связи с этим, 26 марта стало известно, что застрявшие в Египте суда решили не дожидаться разблокировки Суэцкого канала и пошли в обход.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Спутник, Космос, Фото, Снимки, Суэцкий канал, Контейнеровоз, Ever Given, Airbus Space.
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