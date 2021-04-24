Фигурант скандала с голыми украинками в Дубае рассказал, как проходила фотосессия

Задержанный в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками российский бизнесмен-айтишник Алексей Концов рассказал подробности скандального фотораута.

Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, девушки зашли в его номер переодеться, а во время съемки, которую разрешила администрация здания, были в купальниках. При этом Концов признался, что поездку для моделей организовал украинец Виталий Гречин, с которым тот познакомился в январе.

"Дом, в котором я жил, имеет отличный ресторан с бассейном, в этом ресторане в тот день Виталий с подругами отдыхали и проводили фотосъемки в купальниках, это было со стопроцентного разрешение администрации здания", - рассказал бизнесмен.

По его мнению, фотосъемки длились довольно продолжительное время.

"Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса", - поделился подробностями он.

Концов подчеркнул, что на балконе девушки провели буквально несколько минут.

"Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено…" - уточнил он, добавив, что против него самого дела не возбудили, не выписали и штрафа – нет оснований.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что после скандала с обнаженными девушками на балконе в ОАЭ, Концов вернулся в Россию.