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Фигурант скандала с голыми украинками в Дубае рассказал, как проходила фотосессия

Фигурант скандала с голыми украинками в Дубае рассказал, как проходила фотосессия
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф

Задержанный в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками российский бизнесмен-айтишник Алексей Концов рассказал подробности скандального фотораута.

Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, девушки зашли в его номер переодеться, а во время съемки, которую разрешила администрация здания, были в купальниках. При этом Концов признался, что поездку для моделей организовал украинец Виталий Гречин, с которым тот познакомился в январе.

"Дом, в котором я жил, имеет отличный ресторан с бассейном, в этом ресторане в тот день Виталий с подругами отдыхали и проводили фотосъемки в купальниках, это было со стопроцентного разрешение администрации здания", - рассказал бизнесмен.

По его мнению, фотосъемки длились довольно продолжительное время.

"Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса", - поделился подробностями он.

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Концов подчеркнул, что на балконе девушки провели буквально несколько минут.

"Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено…" - уточнил он, добавив, что  против него самого дела не возбудили, не выписали и штрафа – нет оснований.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что после скандала с обнаженными девушками на балконе в ОАЭ, Концов вернулся в Россию.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Дубай, Фотосессии, Алексей Концов.
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