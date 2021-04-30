В Южной Африке умерла королева всего через месяц после восхождения на трон - ходят слухи об отравлении

В королевской семье зулусов в Южной Африке сообщили о смерти королевы Шийиве Мантфомби Дламини Зулу. Она стала регентом всего месяц назад.

Об этом пишет BBC.

65-летняя королева Мантфомби взошла на престол после кончины мужа, короля Звелитини.

Королева Мантфомби была госпитализирована неделю назад с неустановленной болезнью. В СМИ пошли слухи, что ее могли отравить из-за серьезной борьбы за престол, однако официальные представители королевской семьи эти слухи отвергают.

Впрочем официальная причина смерти также не называется.

Пока неизвестно, кто займет трон следующим, однако в фаворитах сейчас старший сын Мантфомби, 47-летний принц Мисузулу.

Формально у королей зулусов нет никакой политической власти, однако семья остается крайне влиятельной и имеют годовой бюджет в 4,9 миллиона долларов (почти 136 млн гривен).

Монарх также контролирует миллионы гектаров земли через траст Ingonyama.

Как сообщалось ранее, недавно президент Чада Идрисс Деби был убит повстанцами.