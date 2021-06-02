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Среда, 02.06.2021
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Украина договорилась о безвизе с мировым лидером смертности от COVID-19

Украина договорилась о безвизе с мировым лидером смертности от COVID-19
16:41 Сегодня Телеграф Picasa

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Соответствующее решение Кабмин Украины принял на заседании в среду, 2 июня.

Проектом соглашения предусмотрена отмена визовых требований для въезда и пребывания граждан стран на территории государства другой стороны сроком до 90 дней на протяжении 180 дней.

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Стоит отметить, что 1 июня по данным Университета Джонса Хопкинса Перу стало мировым лидером по уровню смертности от коронавируса на душу населения.

Как сообщает "Голос Америки", причиной этому стало то, что перуанские власти почти в три раза увеличили официальное число умерших от COVID-19 после правительственного анализа.

Правительство сообщило, что будет корректировать данные о количестве умерших, которое, по состоянию на воскресенье, 30 мая, составляло 69342 человека.

Власти объяснили это недостаточным тестированием, из-за чего было сложно установить, стал ли причиной смерти вирус или какая-то другая болезнь.

С учетом обновленных данных, в Перу этот показатель теперь составляет более 500 на 100 тысяч.

Всего по данным университета Джонса Хопкинса число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды, 2 июня, составило 171 млн 51 тыс. 486.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 565 тыс. 104 человек.

В Украине по данным Минздрава на утро среды зафиксировано 2205 новых случаев заражения коронавирусом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Перу, Кабмин, Соглашение, Коронавирус, Безвиз, Covid-19.
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