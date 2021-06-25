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В Африке задержали российских «зеленых человечков» - те прикинулись туристами

В Африке задержали российских «зеленых человечков» - те прикинулись туристами
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф

Африка представляет определенный политический и экономический интерес для России. Это объясняет присутствие "военных инструкторов" и "зеленых человечков" в некоторых странах этого региона.

Агентству Reuters стали известны некоторые подробности задержания группы россиян в Республике Чад.  

В среду, 23 июня, в северной части Республики Чад, где армия борется с вторжением повстанцев из Ливии, полиция задержала группу россиян, которые заявили, что они являются туристами, приехавшими посмотреть достопримечательности в пустыне Сахара.

По словам представителя национальной полиции Амана Иссака Азина 10 россиян были задержаны недалеко от города Фая-Ларгау.

Представитель полиции заявил, что они не нарушали никаких законов и не были арестованы, но были задержаны, потому что они находились в зоне боевых действий. Позже их эвакуировали в столицу Нджамену для их же безопасности.

Один из россиян, Алексей Камерзанов, заявил: "На этот раз мы решили посетить Республику Чад, потому что это очень интересно".

Россияне подорвались на мине в ЦАР, есть погибшие и раненые

"Обычно путешественники не посещают Республику Чад, потому что это не обычный маршрут в Африке, но я проверил и увидел, что Чад очень богат природными достопримечательностями", - объяснил он.

По словам Камерзанова, среди объектов их маршрута было плато Эннеди. Плато является частью массива Эннеди, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного своими впечатляющими скальными образованиями и наскальными рисунками, возраст которых насчитывает 7000 лет.

Район, где были задержаны русские, находится недалеко от того места, где армия Чада сражалась с повстанцами в апреле и мае. Во время этого конфликта погиб президент Идрисс Деби, когда приехал проинспектировать линию фронта. Позже в мае военные заявили о победе над повстанцами.

В последние месяцы присутствие России в Африке стало предметом многочисленных рассуждений.

Ранее сообщалось, что Россия направила подрядчиков по обеспечению безопасности в соседнюю Центральноафриканскую Республику (ЦАР) в 2018 году, что, по мнению аналитиков, является частью стратегии по борьбе с западными вооруженными силами, развернутыми на континенте.

Также трое россиян, участвовавших в этой военной миссии, были убиты во время инцидента в мае, когда войска из ЦАР и Чада столкнулись на пограничном посту.

В Ливии российские наемники поддерживают Ливийскую национальную армию восточного командующего Халифы Хафтара. Все эти данные приводятся в докладе группы экспертов ООН.

Интересно, что ранее в ЦАР сняли и показали пропагандистский фильм про российских наемников из ЧВК "Вагнера", которую связывают с Кремлем. По иронии судьбы, кинокартину назвали "Турист"

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Россия, Африка, Чад, Военные инструкторы, Зеленые человечки.
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