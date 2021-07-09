Задержанные за убийство президента Гаити сделали неожиданное признание

В среду, 7 июля, стало известно, что неизвестные проникли в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили его. Кроме того, смертельное ранение получила его жена Мартин.

Как сообщает Le Nouvelliste, задержанные нападавшие позже заявили, что не имели целью убивать президента.

Во время задержания преступников, четверо из них погибли в перестрелке с правоохранителями, а еще двое были задержаны.

Задержанные заявили, что должны были выполнять роль переводчиков во время ареста Моиза. Один из них также сообщил, что на Гаити находится недолго и "нашел работу по объявлению".

По данным судьи Клемана Ноэля, во время обысков после задержания были обнаружены пять пистолетов с патронами, тысячи долларов налички, а также бронежилеты и топоры.

Как сообщалось ранее, после убийства Моиза премьер страны Клод Джозеф объявил на Гаити военное положение.