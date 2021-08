Шесть судов при загадочных обстоятельствах потеряли управление у побережья ОАЭ: что известно

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов во вторник, 3 августа, по меньшей мере шесть судов сообщили о потере контроля над своим рулевым управлением при непонятных обстоятельствах. Британские власти заявили о "потенциальном захвате".

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным MarineTraffic.com, приблизительно в одно и то же время несколько судов в Оманском заливе с помощью трекеров заявили, что они "не находятся под командованием", что означает полную утрату над управлением судном. Речь идет об нефтеналивных танкерах Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss.

По информации источников Reuters, управление также потерял танкер Asphalt Princess, который плыл под панамским флагом. Британские ВМС не исключают, что судно могли захватить силы, поддерживаемые Ираном.

Как сообщает BBC, танкер Asphalt Princess после потери управления был захвачен вооруженными людьми и ему приказали отправиться в Иран. Информацию об этом подтвердила также морская разведка Lloyds List.

