Поломка Тауэрского моста в Лондоне сковала город: сеть разразилась шутками (фото, видео)

В Лондоне из-за технической неисправности сломался Тауэрский мост - после прохода большого корабля он остался разведенным. Столицу Великобритании сковали сильные пробки, однако местных жителей эта ситуация даже повеселила.

О поломке разводного моста утром во вторник, 10 августа, сообщает BBC.

Сообщается, что мост застрял в поднятом положении в связи с технической неисправностью. Вследствие поломки город сковали огромные пробки, а пешеходам пришлось искать обходные пути для прохода на другой берег.

В полиции Лондона призывают местных жителей и гостей британской столицы избегать поездок в этот район.

Однако, пользователи сети после поломки моста вовсе не унывают, а подшучивают над ситуацией. А некоторые считают, что увидеть поломку Тауэрского моста - великолепно.

Going to see Tower Bridge on a day when it’s malfunctioned is just sublime. #towerbridge pic.twitter.com/ytAjg3Gy0x

Некоторые пользователи Twitter посоветовали мост “выключить и включить”, чтобы он заработал. А еще части эта поломка разводного моста напомнила игру в пинбол.

Somebody turn it off and back on again! #TowerBridge pic.twitter.com/GvqHdlgXbA — Joe Easton (@marketsjoe) August 9, 2021

As a technical fault leaves Tower Bridge stuck open, I'm reminded of the time it was stuck in pinball mode until someone got the high score. #towerbridge pic.twitter.com/mI8roWl2s8 — HappyToast ★ (@IamHappyToast) August 9, 2021

