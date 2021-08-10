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Поломка Тауэрского моста в Лондоне сковала город: сеть разразилась шутками (фото, видео)

Поломка Тауэрского моста в Лондоне сковала город: сеть разразилась шутками (фото, видео)
07:38 Сегодня Телеграф

В Лондоне из-за технической неисправности сломался Тауэрский мост - после прохода большого корабля он остался разведенным. Столицу Великобритании сковали сильные пробки, однако местных жителей эта ситуация даже повеселила.

О поломке разводного моста утром во вторник, 10 августа, сообщает BBC.

Сообщается, что мост застрял в поднятом положении в связи с технической неисправностью. Вследствие поломки город сковали огромные пробки, а пешеходам пришлось искать обходные пути для прохода на другой берег.

В полиции Лондона призывают местных жителей и гостей британской столицы избегать поездок в этот район.

Однако, пользователи сети после поломки моста вовсе не унывают, а подшучивают над ситуацией. А некоторые считают, что увидеть поломку Тауэрского моста - великолепно.

 

Некоторые пользователи Twitter посоветовали мост “выключить и включить”, чтобы он заработал. А еще части эта поломка разводного моста напомнила игру в пинбол.

 

 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Великобритании люди пытаются спасти альпаку, приговоренную к смертной казни.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Великобритания, Поломка, Тауэрский мост.
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