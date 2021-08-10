Поломка Тауэрского моста в Лондоне сковала город: сеть разразилась шутками (фото, видео)

В Лондоне из-за технической неисправности сломался Тауэрский мост - после прохода большого корабля он остался разведенным. Столицу Великобритании сковали сильные пробки, однако местных жителей эта ситуация даже повеселила.
О поломке разводного моста утром во вторник, 10 августа, сообщает BBC.
Сообщается, что мост застрял в поднятом положении в связи с технической неисправностью. Вследствие поломки город сковали огромные пробки, а пешеходам пришлось искать обходные пути для прохода на другой берег.
В полиции Лондона призывают местных жителей и гостей британской столицы избегать поездок в этот район.
Однако, пользователи сети после поломки моста вовсе не унывают, а подшучивают над ситуацией. А некоторые считают, что увидеть поломку Тауэрского моста - великолепно.
The boat that broke #towerbridge pic.twitter.com/zgT8jKNi7D
— Alex (@alexleyton2021) August 9, 2021
Going to see Tower Bridge on a day when it’s malfunctioned is just sublime. #towerbridge pic.twitter.com/ytAjg3Gy0x
— Debbie (@dibbiedibbie) August 9, 2021
Некоторые пользователи Twitter посоветовали мост “выключить и включить”, чтобы он заработал. А еще части эта поломка разводного моста напомнила игру в пинбол.
Somebody turn it off and back on again! #TowerBridge pic.twitter.com/GvqHdlgXbA
— Joe Easton (@marketsjoe) August 9, 2021
As a technical fault leaves Tower Bridge stuck open, I'm reminded of the time it was stuck in pinball mode until someone got the high score. #towerbridge pic.twitter.com/mI8roWl2s8
— HappyToast ★ (@IamHappyToast) August 9, 2021
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