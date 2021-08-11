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Девушка Протасевича заявила, что спецслужбы Беларуси не причастны к захвату самолета (видео)

Девушка Протасевича заявила, что спецслужбы Беларуси не причастны к захвату самолета (видео)
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф

Гражданка РФ и девушка белорусского оппозиционера Романа Протасевича Софья Сапега, которых в мае 2021 года вместе задержали в аэропорту Минска, заявила, что спецслужбы Беларуси к экстренной посадке самолета непричастны.

Об этом Сапега сказала в эфире телеканала "Беларусь 1".

По мнению россиянки, в ситуации с посадкой самолета могли быть замешаны люди из "рабочего коллектива" Романа Протасевича - основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Со слов Сапеги, такие выводы она сделала из разговора с самим Романом.

"Да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения", - подчеркнула она.

Софья также рассказала, что на борту самолета, который экстренно приземлился в Минске, не было агентов КГБ. Девушка опровергла и слова о драке в самолете.

На вопрос журналистки о том, считает ли она, что спецслужбы Беларуси причастны к посадке самолета, девушка Протасевича ответила, что нет.

"Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того как эта история закончится, мне понадобится осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение", - сказала россиянка.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто такой Роман Протасевич и за что его преследуют.

Также писали, что Роман Протасевич, которого в конце мая задержали в Минске, дал интервью и признал свою вину за "организацию массовых беспорядков".

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Беларусь, Арест, КГБ Беларуси, Роман Протасевич, Софья Сапега.
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