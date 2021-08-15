Мощнейшее землетрясение в Гаити: более трёх сотен человек погибли (фото)

В Гаити вследствие мощного землетрясения погибли сотни человек. По данным власти страны, как минимум 304 человека лишились жизни из-за природного явления.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "DW".

Как пишут СМИ, в Гаити землетрясение было довольно мощным - магнитудой 7,2. Таким образом, при предыдущих катастрофах, в которых погибли тысячи людей, показатели были ниже (5,9 в 2018 году и 7,1 в 2010 г.). Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv — Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021 Глава Кабинета министров Гаити уже заявил, что мобилизует все ресурсы администрации для преодоления последствий удара стихии. Пока что не известный точный объем нанесенного материального ущерба, но сейчас его устанавливают.

В одном из крупных городов, находившихся примерно в 40 км от эпицентра, Ле-Ке, обрушился большой отель и ряд других зданий. Население этого города составляет около 126 тыс. человек.

В СМИ заявляют, что магнитуда нынешнего бедствия превысила показатель 2018 года. Тогда из-за землетрясения погибли свыше десятка человек. Также жителям Гаити запомнится трагедия января 2010 года, когда произошло землетрясение, крупневшее за минувшие двести лет. Тогда вследствие стихии погибли более 230 тыс. человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 августа на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Напоминаем, что 1 августа Грузия, Новая Зеландия и Румыния в один день пережили мощные землетрясения.