В Испании пассажирский самолет аварийно сел из-за пьяных дебоширов (Видео)

Самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку в испанском Сантандере из-за двух пьяных пассажиров на борту, которые вели себя крайне агрессивно. Об этом сообщает издание El Pais. Пассажирский лайнер следовал из ирландской столицы Дублин в город Аликанте. Самолет вынужден был аварийно сесть в Сантандере в связи с тем, что на борту находились двое "конфликтных" пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. После того, как самолет совершил вынужденную посадку, силовики вывели двух дебоширов, а лайнер продолжил следовать маршруту.