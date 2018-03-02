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Эстония поддерживает сохранение санкций против РФ

Эстония
17:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Минобороны Эстонии поддерживает сохранение санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины и приветствует сотрудничество с НАТО.

Эстония приветствует сотрудничество НАТО и Украины, поддерживает сохранение санкций против России до полного выполнения Минских соглашений, заявил министр обороны страны Юри Луйк на состоявшейся в пятницу в Таллине встрече с вице-премьером Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"Эстония высоко оценивает стремления Украины к евроатлантической интеграции и тесному сотрудничеству в НАТО", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба эстонского военного ведомства.

"Украина одновременно с ведением боевых действий на востоке страны участвует в операциях НАТО и ООН и стремится провести реформы. Сотрудничество Украина-НАТО очень хорошее и мы должны высоко оценить стремление и вклад Украины", - сказал Ю. Луйк.

"Эстония поддерживает территориальную целостность Украины в международно-признанных границах", - добавил министр, подчеркнув, что "Запад не должен отступать от политики непризнания незаконной аннексии Крыма".

Ю. Луйк также заявил, что Эстония поддерживает продолжение санкций против России "в полном объеме и до выполнения Минских соглашений". Со своей стороны И. Климпуш-Цинцадзе на встрече с министром сообщила о ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений. Вместе с тем, глава МИД Эстонии Свен Миксер на встрече с вице-премьером Украины заявил, что, "к сожалению, ситуация на востоке Украины по-прежнему напряженная и не сделаны шаги по решению конфликта".

Дипломат подчеркнул, что Таллин рассматривает поддержку Украины в рамках программы Восточного партнерства ЕС как свой приоритет. С. Миксер заверил, что Эстония и ЕС не прекратят поддерживать Украину.

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Новости мира, Минские соглашения, НАТО, Санкции, Эстония, Юри Луйк.
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