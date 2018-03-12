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В ЕС создадут рабочую группу по борьбе с пропагандой и лживыми новостями

Фейковые новости
15:20 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: pixabay

Новости мира: Борьба с фейками: в ЕС предлагают создать Кодекс принципов для соцсетей.

Рабочая группа Европейской комиссии, созданная для борьбы с фейковыми новостями, предложила создать Кодекс принципов для онлайн-платформ и социальных сетей.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европейской комиссии.

Рабочая группа высокого уровня в составе 39 экспертов - представителей гражданского общества, социальных сетей, новостных организаций, журналистов и исследователей - была создана для консультаций Комиссии по оценке масштаба фейковых новостей в интернете.

Еврокомиссия пытается выяснить, какие вызовы для демократических стран составляет дезинформация, и ищет пути их преодоления.

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В отчете эксперты намеренно избегали термина "фейковые новости", считая, что он не охватывает сложность проблемы дезинформации, которая также включает контент, что смешивает фальшивую информацию с фактами.

Группа независимых экспертов выступила за создание Кодекса принципов, который интернет-платформы и социальные сети должны обязаться выполнять. Среди 10 ключевых принципов, изложенных в отчете, онлайн-платформы должны, например, обеспечивать прозрачность, объясняя алгоритм отбора новостей.

В сотрудничестве с европейскими новостными агентствами соцсетям также предлагается принять эффективные меры для улучшения видимости новостей, заслуживающих доверия, и облегчить доступ пользователей к ним.

Группа рекомендует поощрять медиаграмотность для борьбы с дезинформацией, разработать инструменты, позволяющие пользователям сети и журналистам бороться с ложной информацией.

Рекомендации рабочей группы войдут в документ по борьбе с дезинформацией, который весной подготовит Еврокомиссия.

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Новости мира, Еврокомиссия, Европейская комиссия, ЕС, Кодекс принципов для онлайн-платформ и социальных сетей, Фейковые новости.
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