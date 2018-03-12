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Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Путиным

Владимир Путин и Ангела Меркель
22:12 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Ангела Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин периодически посылают друг другу «продуктовые послания».

Об этом глава немецкого правительства сообщила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

"Я как-то получила очень хорошую копченую рыбу от Путина", - призналась Меркель.

Говоря о недавнем заявлении российского президента в документальном фильме "Путин" о том, что Меркель во время визитов в Москву иногда привозит ему его любимый сорт пива, канцлер отметила: "хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво". При этом она добавила, что «иногда возникает возможность для обмена".

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Новости мира, Ангела Меркель, Владимир Путин, Россия, ФРГ.
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