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Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Путиным
Новости мира: Ангела Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Владимиром Путиным.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин периодически посылают друг другу «продуктовые послания».
Об этом глава немецкого правительства сообщила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.
"Я как-то получила очень хорошую копченую рыбу от Путина", - призналась Меркель.
Говоря о недавнем заявлении российского президента в документальном фильме "Путин" о том, что Меркель во время визитов в Москву иногда привозит ему его любимый сорт пива, канцлер отметила: "хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво". При этом она добавила, что «иногда возникает возможность для обмена".
Telegraf.com.ua