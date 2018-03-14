Премьер Словакии заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом Фицо объявил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.

"Сегодня я посетил президента Андрею Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", - сказал Фицо.

Однако он поставил три условия своей отставки: должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую возглавляет Фицо, президент обещает уважать коалиционное соглашение и уважать результаты выборов 2016 года.

На пресс-конференции также присутствовали лидеры еще двух коалиционных партий - Андрей Данко из Словацкой национальной партии (SNS) и Бела Бугар из партии Most-Hid. Они поддержали заявление Фицо.

Вопрос отставки главы правительства Словакии окончательно имеет виришится в четверг, 15 марта.

Ранее сообщалось, что парламент Словакии 19 марта проведет голосование о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо.

Решение о голосовании по вотуму недоверия было принято несмотря на отставку 12 марта на фоне многотысячных протестов министра внутренних дел Роберта Калиняка.

Фицо возглавил коалиционное правительство после выборов в 2016 году.

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередным выборам, чтобы решить серьезный политический кризис.