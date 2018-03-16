В Британии открыли уголовное дело об убийстве российского бизнесмена Глушкова

Полиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье "убийство" после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова.

Об этом сообщает ВВС.

Полиция Лондона сообщила, что Глушков умер от "сдавливания шеи". Контртеррористична полиция, которая с самого начала вела расследование, сейчас рассматривает смерть как убийство.

Полиция также утверждает, что на данном этапе нет доказательств, связывающих смерть Глушкова с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Критика Путина и бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского 13 марта нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

Никакой информации о признаках насильственной смерти раньше не было.

Отметим, что сегодня Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по убийству Николая Глушкова в Лондоне.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ", которая принадлежала опальному российскому олигарху Борису Березовскому.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Британию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $123 млн у компании "Аэрофлот".

Как известно, Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством.

Глушков тогда заявлял, что не верит в самоубийство Березовского и считал, что бывшего олигарха убили.