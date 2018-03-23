В результате взрыва на химзаводе в Чехии погибли пять граждан Румынии

В результате взрыва на химическом заводе в чешском городе Кралупы-над-Влтавоу погибли пятеро граждан Румынии. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Румынии.

"Число погибших румынских граждан при взрыве на химическом заводе в Чехии достигло пяти человек. Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что сотрудники румынской консульской службы посетили больницы, чтобы выяснить, нет ли среди пострадавших в результате взрыва других граждан Румынии.

Как сообщалось, в чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в четверг в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек. По предварительным данным, взрыв произошел из-за возгорания в одном из помещений завода телевизора.