В результате взрыва на химзаводе в Чехии погибли пять граждан Румынии
Новости мира: В чешском городе Кралупы-над-Влтавоу во время взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли пятеро румынов, взрыв произошел в помещении из-за телевизора.
В результате взрыва на химическом заводе в чешском городе Кралупы-над-Влтавоу погибли пятеро граждан Румынии. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Румынии.
"Число погибших румынских граждан при взрыве на химическом заводе в Чехии достигло пяти человек. Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Подчеркивается также, что сотрудники румынской консульской службы посетили больницы, чтобы выяснить, нет ли среди пострадавших в результате взрыва других граждан Румынии.
В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: есть погибшие
Как сообщалось, в чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в четверг в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек. По предварительным данным, взрыв произошел из-за возгорания в одном из помещений завода телевизора.