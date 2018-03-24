СМИ: Экс-глава Каталонии Пучдемон покинул Финляндию

Объявленный в розыск бывший глава Женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон покинул Финляндию и о его местонахождении власти этой страны не знают, пишут местные СМИ.

В Хельсинки получили от испанских властей запрос на экстрадицию бывшего главы Каталонии, находившегося на финской территории в последние несколько дней и Центральная криминальная полиция в субботу сообщила, что приступит к нормальному процессу депортации, "если Пучдемон будет найден", сообщил в субботу портал телерадиовещания Yle.

В то же время депутат парламента Финляндии Микко Кярна (Mikko Karna), по приглашению которого К.Пучдемон находился в Финляндии, сообщил, что бывший лидер Каталонии отправился в пятницу в Бельгию.

М.Кярна рассказал, что он разговаривал в пятницу с К.Пучдемоном о его возможном аресте. После этого они пришли к мнению, что если ордер на арест будет выдан финским властям, каталонцу придется либо зарегистрироваться у финских властей, либо покинуть страну и уехать в Бельгию.

"Пучдемон выбрал последнее, и, на мой взгляд, это правильно. Процесс выдачи может продлиться в Финляндии долгое время, а это помешает ему продолжать распространять посылы о демократии, правах человека и ненасилии в мире", - сказал финский парламентарий.

Европейский ордер на арест К.Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании, в пятницу выдал судья Верховного суда Испании Пабло Льярена. В Финляндию запрос прибыл в ночь на субботу. Центральная уголовная полиция была готова начать процесс выдачи К.Пучдемона, если бы смогла задержать его до выезда из страны, отмечает Yle. К.Пучдемон прибыл в Финляндию в четверг и его визит должен был продлиться до субботы включительно.

По данным СМИ, пятеро каталонских политиков, в том числе кандидат на пост главы Женералитета Жорди Туруль, уже арестованы.